«Богдан Моторс» за 9 месяцев сократил убыток в 2,2 раза

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», в январе-сентябре сократило чистый убыток в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 140,005 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-сентябре «Богдан Моторс» увеличил чистый доход в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2 млрд. 866,938 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2,8 раза – до 3 млрд. 370,266 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Богдан Моторс» сократил чистый убыток на 58,9%, по сравнению с 2009 годом, - до 255,506 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.