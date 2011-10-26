Киевская власть обещает: в зимний период проблем с очисткой дорог от снега не будет

Киевская городская государственная администрация планирует до конца года закупить снегоуборочную технику на сумму 10 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК во время торжеств по случаю профессионального праздника работников транспортной отрасли.

«Учитывая, что в конце предыдущего года мы закупили снегоуборочную технику больше, чем на 60 млн. грн., а в этом году приобретем еще на 10 млн. грн., уверен, содержание дорог в зимний период пройдет на должном уровне», - сказал А.МАЗУРЧАК.

В свою очередь генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Георгий ГЛИНСКИЙ заметил, что транспортники и в дальнейшем будут делать все от них зависящее для обеспечения комфортного передвижения граждан автомобильными дорогами столицы.

А.МАЗУРЧАК считает, что транспортники могут гордиться своими нынешними достижениями. В частности, речь идет о реконструкции важных для города объектов, таких как проспект Миколы Бажана, улица Красноармейская, бульвар Леси Украинка и тому подобное. Кроме того, построены транспортные развязки на Московской площади и возле станции метро «Днепр», отремонтировано свыше 500 тысяч квадратных метров дорог.

По случаю профессионального праздника А.МАЗУРЧАК вручил автомобилистам и дорожникам Киева Почетные грамоты Киевской городской государственной администрации.