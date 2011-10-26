В Донецке создадут рабочую группу по строительству наземного метро

В Донецке будет создана рабочая группа, которая рассмотрит перспективы строительства в городе наземного метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что данная группа будет создана по поручению вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА.

«После детальнейшего ознакомления с условиями работы метро в Дубаи (семинара по вопросам проектирования, строительства и управления, и развития метрополитена, который состоялся в г. Дубаи (ОАЭ) – УНИАН) мы обменялись мнениями. Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ дал такую команду, чтобы Минтранс в тех областях, где есть метро, создал рабочие группы, которые отработают все «за» и «против», эффективность, эксплуатационные характеристики. Есть свои трудности в работе наземного метро зимой, во время снегопадов», - добавил мэр Донецка.

А.ЛУКЬНЧЕНКО подчеркнул, что решение о строительстве наземного метро в Донецке будет принято только на государственном уровне.

Как сообщал УНИАН, Б. КОЛЕСНИКОВ заявил, что стоимость строительства километра наземного метро в Украине по аналогу метрополитена в г. Дубаи (ОАЭ) будет обходиться вдвое дешевле нынешней стоимости строительства подземного метро.