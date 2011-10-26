Евросоюз и Молдова договорились об общем авиационном рынке

Брюссель. Европейский Союз и Молдова сегодня в Кишиневе парафировали соглашение об общем авиационном рынке.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Достигнутое сегодня соглашение, в частности, подразумевает, что Молдова приведет свое законодательство в сфере авиационного транспорта в соответствие со стандартами ЕС в вопросах авиационной безопасности, охраны природы, защиты прав потребителей, управления воздушным движением, экономического регулирования и конкуренции.

При этом, как отмечает пресс-служба Еврокомиссии, соглашение подразумевает отмену количественных и временных ограничений для авиакомпаний Молдовы и ЕС на совершение рейсов между любыми аэропортами Молдовы и любыми аэропортами Евросоюза.

«Это позволит Молдове стать полноценным партнером ЕС в авиации и значительно интегрирует Молдову в общеевропейский авиационный рынок», - заявил ответственный за вопросы транспорта вице-президент Еврокомиссии Сиим КАЛЛАС.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Молдовой об общем авиационном пространстве в июне 2011 года.

На сегодняшний день Евросоюз имеет соглашения об общем авиационном пространстве со странами Западных Балкан, Марокко, Грузией и Иорданией.

Продолжаются переговоры с Украиной, Израилем и Ливаном.