«Укрзализныця»: возможны опоздания поездов и неудобства для пассажиров

В связи с принятым Верховной Радой Украины решением о переходе на зимнее время, график движения поездов «Укрзализныци» в дальнем, международном и транзитном сообщении требует корректировки, причем в сжатые сроки.

В связи с этим, «Укрзализныця» рекомендует пассажирам уточнять время отправки поездов на станции отправки из-за перехода на зимнее время, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, впервые разница во времени с Россией, Беларусью и Молдовой составит 2 часа.

Как отмечают в ведомстве, это означает, что поезда из Украины будут приходить на границу со странами СНГ с опозданием на час позже, а из стран СНГ – на час раньше. Соответственно, график движения требует согласования не только пассажирского движения (включая пригородное), но и грузового в единую систему.

Железнодорожники обещают разработать и согласовать новый график со странами СНГ до 3 декабря т.г., хотя обычно на данную процедуру уходит два месяца и более.

Согласно сообщению, в переходный период возможны опоздания поездов и неудобства для пассажиров, связанные со временем их отправки со станции назначения. Особенно это касается тех, кто взял билеты на даты с 30 октября по 3 декабря на международные и транзитные поезда. Как отмечают в «Укрзализныце», этим пассажирам лучше уточнить время отправки своего поезда на станции отправления.

Как пояснил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления Игорь БРЕУС, пассажиры из стран СНГ будут прибывать в Украину на час раньше, однако те, кто едет из Украины в Россию или Беларусь могут опоздать на пересадку, т.к. их поезда будут прибывать на час позже.

«Совет для пассажиров, которые еще не купили билеты покупать их после того, как будет проведена корректировка графика и открыта продажа, особенно на поезда международного значения. До 1 декабря график будет откорректирован и будет открыта продажа», - сказал он.

Что касается пассажиров, которые уже приобрели билеты на период с 30 октября по 3 декабря, то они должны быть очень внимательны. По данным «Укрзализныци», поезда, которые приходят из СНГ, будут приезжать на час раньше. Поэтому украинские пассажиры, которые приобрели на них билеты, могут явиться на вокзал и обнаружить, что их поезд ушел на час раньше. «Рекомендуем приходить заблаговременно за 1-1,5 часа. В билетах, которые будут приобретаться после 30 октября, будет указываться время с учетом зимнего времени и графика на этот период. Кассиры могут ручкой писать время отправления, если график к тому времени не будет откорректирован», - отмечают в ведомстве.

По словам И.БРЕУСА, большая часть билетов на железных дорогах продается за три дня. «Поэтому до 1 декабря продажа билетов на даты после 3 декабря будет открыта и из Украины, и из России. Вопросы внутреннего графика и продажи билетов внутри Украины мы планируем решить уже в начале ноября», – сообщил он.

Справка УНИАН. Российская Федерация 3 июня отменила переход на зимнее время. В связи с этим были пересмотрены и переработаны графики движения поездов. 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Данное решение повлекло необходимость корректировки расписания движения поездов дальнего следования и поездов, следующих транзитом через Украину. 18 октября Верховная Рада отменила ранее принятое решение об отмене перехода на зимнее время.