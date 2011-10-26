Кабмин зарегистрировал в ВР законопроект об реорганизации «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины 24 октября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона Украины "Об особенностях создания Государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования".

Текст документа размещен на сайте парламента.

Законопроект разработан Министерством инфраструктуры Украины на основании Концепции Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины 27 декабря 2006 г., и Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010 - 2015 годы, утвержденной постановлением Кабмина 16 декабря 2009 г. № 1390.

Как отмечается в документе, создание Общества не требует предварительного разрешения Антимонопольного комитета Украины.

Общество образуется как Публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности, на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем слияния.

Согласно законопроекту, целью создания Государственного акционерного общества железнодорожного транспорта является повышение эффективности деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, удовлетворение потребностей потребителей в перевозках, развитие конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок, совершенствование системы управления железнодорожным транспортом путем разграничения хозяйственных функций и функций государственного управления. Это позволит создать условия для развития конкуренции на смежных с естественной монополией рынках, в том числе путем формирования вертикально интегрированных структур по видам деятельности: грузовые перевозки; пассажирские перевозки во внутреннем и международном сообщении; пассажирские перевозки в пригородном и региональном сообщении; содержание и эксплуатация инфраструктуры; предоставление услуг локомотивной тяги; ремонт подвижного состава; строительство и ремонт объектов инфраструктуры; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, содержание объектов социальной сферы.

Устав Общества утверждается Кабинетом министров Украины. Учредителем Общества является государство в лице Кабинета министров.

Полномочия единственного акционера Общества осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и предприятий железнодорожного транспорта.

Согласно законопроекту, одновременно с принятием решения о создании Общества КМУ формирует комиссию по его созданию, в состав которой входят представители Кабинета министров, Мининфраструктуры, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, Фонда государственного имущества Украины, центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики, профсоюзов, действующих в области.

Комиссия в четырехмесячный срок со дня утверждения ее состава подает центральному органу исполнительной власти в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры для утверждения в месячный срок сводный передаточный акт, сводный акт оценки имущества железнодорожного транспорта общего пользования, а также проект устава общества для представления КМУ.

В уставный капитал Общества вносятся: имущество железнодорожного транспорта общего пользования; 100% акций акционерных обществ, производящих ремонт тягового подвижного состава и изготавливающих железобетонные конструкции и шпалы; акции (доли, паи), принадлежащие государству в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, образованных с участием предприятий железнодорожного транспорта и пр.

Как отмечают разработчики проекта, реализация документа позволит создать вертикально интегрированную структуру, способную эффективно функционировать в условиях обострения международной технологической конкуренции, повысить эффективность функционирования отрасли и, как следствие, приведет к повышению конкурентоспособности украинских железных дорог на рынке транспортных услуг.

При этом законопроектом предлагается внести ряд изменений в нормативные акты, в частности, исключить из перечня объектов, которые не подлежат приватизации, ряд вагоноремонтных заводов и пр.

Напомним, 16 декабря 2009 г. правительство одобрило проект постановления об утверждении Госпрограммы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы. В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта до 2015 г. будет осуществляться в три этапа.