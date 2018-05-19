Вагончик тронется… Как не остаться на перроне с 30 октября по 3 декабря

Парламентская чехарда с отменой перехода на зимнее время сначала в России, затем в Украине (в конце сентября) и последовавшая месяцем позже отмена этого же решения изрядно усложнила жизнь железнодорожникам и пассажирам. Первые в авральном порядке переписывают график (кстати, уже в третий раз), вторые раздражены неразберихой с отправлением поездов.

Страдают пассажиры

…18 октября Верховная Рада Украины отменила ранее принятое постановление об отмене перехода на зимнее время. В результате, фактически впервые разница во времени между РФ, Белоруссией, Молдовой и Украиной составит 2 часа. Для международных пассажиров это значит, что после 30 октября поезда из Украины в страны СНГ будут приходить на час позже, а из стран СНГ в Украину на час раньше.

Разработка нового графика поездов, особенно международных, – для ж/д администрации любой страны - кропотливая работа не одного месяца. После отмены перехода на зимнее время в РФ 3 июня железнодорожники скорректировали график. Потом новая коррекция после отмены зимнего времени в Украине 20 сентября. И вот уже третья отмена 18 октября, причем разница во времени беспрецедентно большая. В результате многочисленных накладок «дочка» РЖД - «Федеральная пассажирская компания» по просьбе «Укрзализныци» временно приостановила продажу билетов на поезда в Украину после 3 декабря. Запрет также касается транзитных поездов, следующих через нашу территорию. Ведь предварителная продажа билетов начинается за 45 суток и железные дороги двух стран должны согласовать график. Задумывались ли депутаты, какую путаницу могут повлечь их необдуманные решения?..

«Совет для пассажиров, еще не купивших билеты, покупать их после корректировки графика и открытия продаж, особенно на поезда международного значения, - поясняет первый заместитель начальника Главного пассажирского управления УЗ Игорь Бреус. - Новый график будет откорректирован к 1 декабря. Вопросы внутреннего графика и продажи билетов внутри Украины мы планируем решить уже в начале ноября», - заверил он.

Что касается пассажиров, которые уже приобрели билеты на период с 30 октября по 3 декабря, по словам И.Бреуса, «здесь есть проблема». Поезда со стран СНГ будут поступать на час раньше, поэтому украинские пассажиры, явившись на вокзал, могут обнаружить, что их поезд уже ушел. «Рекомендуем уточнять время отправки поезда на станции и приходить заблаговременно - за 1-1,5 часа. В билетах, которые будут приобретаться после 30 октября, будет указываться время с учетом графика на этот период. Кассиры могут ручкой написать время отправления, если график к тому времени не будет откорректирован. Большая часть билетов у нас продается за три дня, поэтому продажа билетов на даты после 3 декабря будет открыта и из Украины, и из России до 1 декабря», - уточнил заместитель начальника пассажирского главка УЗ.

…и железнодорожники

Цена вопроса перехода на зимнее время для железнодорожников тоже не малая. Им еще предстоит переложить 24 поезда московского направления, «вписать» внутренние дальние и пригородные поезда киевского ж/д узла, городскую электричку. «Все это надо увязать единым графиком предусмотреть, чтобы было удобно пассажирам, чтобы хватало подвижного состава, подвязывались локомотивные бригады», - рассказал УНИАН первый заместитель начальника главного управления перевозок «Укрзализныци» Евгений Кучеренко.

По его словам, над новым расписанием сейчас в авральном порядке трудятся 80 графистов, также задействованы локомотивщики, центральный аппарат УЗ, региональных дорог и дирекций. График разрабатывается в автоматическом режиме и на стадии проекта проходит согласование с ж/д администрациями других государств.

В «Укрзализныце» также подчеркнули, что, начиная с 3 декабря, и внутренние и международные поезда будут отправляться согласно откорректированного графика.

Оксана Витер (УНИАН)