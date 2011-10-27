Работникам «Киевпасстранса» выплачена задолженность по зарплате - КГГА

Работники коммунального предприятия «Киевпасстранс» получили заработную плату за август и сентябрь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, проблема решена за счет полученной субвенции из государственного бюджета на компенсацию льготного проезда в размере 40 млн. грн., которая была выделена правительством по инициативе председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Так, 26 октября коммунальное предприятие «Киевпасстранс» полностью погасило задолженность по выплате зарплаты работникам за август 2011 года. Также выплачено 98% зарплаты за сентябрь, остаток заработной платы будет выплачен на протяжении последующих двух рабочих дней.