«Укрзализныця» разработала программу покраски вагонов

Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины разработана программа постепенного перехода на покраску пассажирских вагонов только двухкомпонентными красками в 2012 году. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, преимущества при таком окрашивании - более качественное покрытие, более долгий срок эксплуатации, уменьшение периодичности окрасок вагонов и затрат на это.

На сегодняшний день в пассажирском хозяйстве «Укрзализныци» окраска выполняется при плановых видах ремонта, согласно требованиям Правил ремонта, эмалью (ПФ-115) и двухкомпонентной краской. Покраска эмалью ПФ-115 производится при деповском и капитальном ремонте (КР-1) без предварительной очистки кузова от старой краски до металла по слою старой краски. Двухкомпонентная эмаль используется после очистки кузова до металла, проведения сварочных работ, шпаклевки и грунтовки поверхности при выполнении капитально-восстановительных ремонтах (в объеме капремонт КР-2).

Согласно сообщению, в 2012 году в планах железной дороги - проводить покраску двухкомпонентной краской всех вагонов при выполнении капитального ремонта объема КР-2 и максимально возможного количества пассажирских вагонов при проведении капитального ремонта объема КР-1. При этом для обеспечения срока службы данного покрытия не менее 5 лет окраска кузова должна производиться после очистки поверхности кузова до металла от предыдущей краски.

По данным ведомства, срок эксплуатации красок составляет: ПФ-115 - до 2 лет, двухкомпонентной эмали в среднем 5-7 лет. Средняя стоимость покраски пассажирского вагона краской ПФ-115 составляет 15-17 тыс. грн, при покраске двухкомпонентной эмалью - 27-29 тыс. грн.