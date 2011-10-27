Николаевский порт за 9 месяцев увеличил грузопереработку на 17,8%

В течение января-сентября 2011 года Николаевским морским торговым портом (НМТП) переработано свыше 6 млн. тонн грузов, что на 17,8% превышает аналогичный показатель 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, за девять месяцев 2011 года прибыль порта по сравнению с январем-сентябрем прошлого года выросла на 4 млн. грн. - до 53 млн. грн.

Николаевским портом и стивидорными компаниями перечислено в бюджеты всех уровней налоги в размере 150 млн. грн. - на 10 млн. грн. больше прошлогоднего показателя.

Напомним, основными грузами, которые перерабатывает Николаевский порт, являются металлы, лесоматериалы, руда, уголь, чугун, зерно, химические грузы, нефть и нефтепродукты.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт (основан в 1789 г.) соединен с морем Бугско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га; акватория порта – 342 га; общая протяжённость причалов порта – 2420 м; (в т.ч. 242,2 м – в Очакове). Допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде); длина железнодорожного полотна – 27 км; количество причалов – 15.