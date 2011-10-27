ПЖД за три квартала увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

ГП «Приднепровская железная дорога» за три квартала 2011 г. увеличила чистую прибыль в 1,5 раза - с 46,6 до 71,99 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход ПЖД за отчетный период составил 7 млрд. 716,7 млн. грн., что на 12% больше, чем за предыдущий период (6 млрд. 889 млн. грн.). Чистый доход составил 6 млрд. 509,5 тыс. грн. (против 5 млрд. 550,5 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, ГП «Приднепровская железная дорога» за I полугодие 2011 г. увеличило чистую прибыль относительно I полугодия 2010 г. на 35,8%, или 9,768 млн. грн., - до 37,050 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.

Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов.

ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия.

Уставный фонд ПЖД - 3 млрд. 334 млн. 371 тыс. грн.