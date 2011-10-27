ОЖД увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза

ГП «Одесская железная дорога» по итогам 3-го квартала получила 133,2 млн. грн. чистой прибыли, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущий период 2010 г. (90,1 млн. грн.).

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход дороги составил 6 млрд. 728,3 млн. грн. против 5 млрд. 635,3 млн. грн. за аналогичный период 2010 г., чистый доход — 6 млрд. 280,1 млн. грн. против 5 млрд. 198 млн. грн.

Напомним, Одесская железная дорога в 1-м полугодии т.г. увеличила чистую прибыль в 3,5 раза - с 21,76 до 76,04 млн. грн.

Справка УНИАН. УФ ОЖД — 2 млрд. 562 млн. 459 тыс. грн.

Одесская железная дорога обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены крупные морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.