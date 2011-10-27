ЮЗЖД за 9 месяцев увеличила чистую прибыль в 1,4 раза

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» за 3 квартала 2011 г. получила 114,9 млн. грн. чистой прибыли против 81 млн. грн. за аналогичный период прошлого года, что в 1,4 раза больше.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход ЮЗЖД составил 7 млрд. 637,6 млн. грн. против 6 млрд. 375,4 млн. грн., чистый доход — 6 млрд. 959,4 млн. грн. против 5 млрд. 735,3 млн. грн.

Напомним, ЮЗЖД в 1-м полугодии т.г. увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – с 15,2 до 30,28 млн. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

УФ ЮЗЖД — 2 млрд. 764 млн. 754 тыс. грн.

ЮЗЖД по итогам 2010 года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – с 35,148 до 87,612 млн. грн.