Киесовет ликвидировал парковочные коммунальные предприятия в районах

Депутаты Киевсовета приняли решение «О ликвидации районных коммунальных предприятий по парковке транспортных средств» с целью закрепления их имущества за коммунальным предприятием «Київтранспарксервіс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В десятидневный срок районы создадут ликвидационные комиссии и закрепят за КП «Київтранспарксервіс» имущество оставшихся после процедуры ликвидации предприятий.

По данным КГГА, такое решение было вызвано необходимостью оптимизировать структуру и навести порядок в районах, ведь сегодня ряд парковок и ночных стоянок работают нелегально и не производят отчислений в городской бюджет.

Так, согласно решению, ликвидации подлежат восемь предприятий – в Голосеевском, Деснянском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Подольском районах.