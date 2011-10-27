ДЖД за 9 месяцев снизила чистую прибыль почти в 2 раза

ГП «Донецкая железная дорога» за 9 месяцев 2011 г. получила 42 млн. 124 тыс. грн. чистой прибыли против 81 млн. 167 тыс. грн. за аналогичный период 2010 г., что почти в 2 раза меньше.

Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно данным, чистый доход от реализации продукции составил 6 млрд. 403,6 млн. грн. (против 5 млрд. 590,6 млн. грн.), в том числе реализация услуг по грузовым перевозкам — 5 млрд. 378,2 млн. грн., реализация услуг по пассажирским перевозкам — 425,4 млн. грн., реализация услуг вспомогательного производства — 600 млн. грн.

Напомним, Донецкая железная дорога в 1-м полугодии 2011 года снизила чистую прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – с 48,6 до 15,12 млн. грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

УФ ДЖД — 3 млрд. 300 млн. 458 тыс. грн.