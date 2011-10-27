Завершена миграция абонентов широкополосного доступа УРС и ГТ на сеть «Киевстара»

Компания «Петер-Сервис» (Россия) завершила миграцию абонентов широкополосного доступа (ШПД) украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение PETER-SERVICE BIS.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Петер-Сервис».

Как сообщалось, в октябре 2010 года начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телекоммуникационными компаниями «Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком» (ГТ) с целью создания мультисервисного оператора связи, предоставляющего абонентам услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

В ходе создания единой абонентской базы объединенного оператора начался процесс миграции абонентов УРС в биллинговую систему компании «Киевстар», которая использует конвергентное биллинговое решение компании «Петер-Сервис». На первой стадии миграции к середине февраля 2011 г. был внедрен единый процесс подключения абонентов к услуге "Домашний интернет", а на второй стадии были полностью перенесены абоненты ШПД УРС из биллинговой системы AMDOCS в биллинговое решение Петер-Сервис.

Данный проект стал первым этапом в рамках глобальной задачи по консолидации всех абонентов фиксированной связи, контрактных абонентов мобильной связи и абонентов услуг ШПД компаний УРС и ГТ в единое биллинговое решение компании «Киевстар». Полностью процесс объединения абонентской базы мультисервисного оператора планируется завершить в 2012 г.

Справка УНИАН. ЗАО «Петер-Сервис» (г. Санкт-Петербург) является разработчиком решений для телекоммуникационной отрасли, сеть региональных представительств охватывает Москву, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Самару и Киев. Компанией реализовано более 100 проектов для более чем 50 операторов связи в 9 странах мира.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,8 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 300 тыс.