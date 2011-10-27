Житомирское трамвайно-троллейбусное управление возьмет кредит

КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) возьмет кредит в 11 млн. грн. под залог имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня мэр Житомира Владимир ДЕБОЙ, комментируя соответствующее решение сессии Житомирского городского совета от 24 октября т. г.

По его словам, "ТТУ получило разрешение на открытие кредитной линии в сумме 11 млн. грн. в учреждении банка, который предложит наиболее выгодные условия кредитования".

10,6 млн. грн. из этих средств будут направлены на погашение старой задолженности путем выпуска новых займов, и 0,4 млн. грн. - на пополнение оборотных средств предприятия.

Таким образом, путем перекредитования ТТУ будет иметь возможность снизить процентную ставку с 26% до 17-18%. А это, в свою очередь, поможет ему ежемесячно экономить до 50 тыс. грн.

Предполагается, что в залог будет передан: главный производственный корпус, общей площадью 6965 кв.м, балансовой стоимостью 2,65 млн. грн.; здание мойки, общей площадью 1631,8 кв.м, балансовой стоимостью 397 тыс. грн.; спортзал, площадью почти 500 кв.м, балансовая стоимость 101,7 тыс. грн; административно-бытовой корпус, площадью 3134 кв.м, стоимостью 775,4 тыс. грн.