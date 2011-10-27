За первый квартал текущего года Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) выявил 4037 нарушений пользования радиочастотным ресурсом и принял определенные законодательством меры относительно их устранения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, 3478 из этих нарушений связаны с работой радиоэлектронных средств (РЭС) без разрешений УГЦР на эксплуатацию.

Больше всего таких РЭС обнаружено в городе Киеве и Киевской области – 386. Несоблюдение условий эксплуатации РЭС также фиксировалось в Харьковской (302 случая), Днепропетровской (254), Одесской (250) и Полтавской (217) областях.

Лидером по количеству нарушений среди радиотехнологий является широкополосный радиодоступ – 1350 нарушений. В телевизионном вещании выявлено 504 нарушения, в ультракоротковолновой и коротковолновой радиосвязи - 447, в звуковом вещании - 214, в цифровой сотовой связи – 299 нарушений.

В течение июля, июня и сентября структурные подразделения УГЦР также осуществляли защиту присвоений радиочастот пользователей радиочастотного ресурса. По результатам этой работы приняты меры по устранению действия источников радиопомех на РЭС субъектов ведения хозяйства. Здесь лидерами по числу нарушений были Днепропетровская, Донецкая, Одесская области, АР Крым и город Севастополь.

Справка УНИАН. В составе системы радиочастотного мониторинга УГЦР насчитывается 234 стационарных станции радиоконтроля, развернутых в 97 городах Украины, 131 мобильная станция и измерительные лаборатории, а также свыше 130 портативных измерительных средств - анализаторов спектра, измерительных и мониторинговых приемников, пеленгаторов и т. п.