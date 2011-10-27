На Закарпатье в ДТП пострадали шесть молодых людей

ДТП, в которой получили многочисленные травмы шесть молодых людей, произошло в Тячевском районе Закарпатской области. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в УДАИ УМВД Украины в Закарпатской области.

Происшествие произошло сегодня ночью, около 00.30, в пгт Дубовое Тячевского района.

Как сообщают в УДАИ, 19-летний водитель автомобиля марки «Ауди-80» не справился с управлением транспортного средства и выехал на левую обочину, где допустил столкновение с металлической опорой линии электропередачи. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу.

В салоне перевернувшегося «Ауди» находились, кроме водителя, пятеро молодых людей в возрасте 17-20 лет.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой ключицы.

У пассажиров авто также зафиксированы травмы разной тяжести: сотрясение головного мозга, многочисленные переломы.

Всех пострадавших госпитализировали в Тячевскую центральную районную больницу.

По информации УДАИ, у водителя отобрана кровь на анализ на наличие алкоголя. Автомобиль доставлен на штрафплощадку.