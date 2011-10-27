30 октября УЗ на час приостановит работу автоматизированных систем по работе с клиентами

30 октября с 4 часов по летнему времени до 4 часов по зимнему времени доступ к автоматизированным системам «Укрзализныци», таким как АС «Клиент», АС МЕСПЛАН и АС «Обращение грузоотправителей» будет приостановлен в связи с работами по переводу автоматизированных технологических систем железнодорожного транспорта на зимнее время.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в связи с принятым Верховной Радой Украины решением о переходе на зимнее время, график движения поездов «Укрзализныци» в дальнем, международном и транзитном сообщении требует корректировки в сжатые сроки.

В связи с этим, «Укрзализныця» рекомендует пассажирам уточнять время отправки поездов на станции отправки из-за перехода на зимнее время, сообщает пресс-служба ведомства.

Впервые разница во времени с Россией, Беларусью и Молдовой составит 2 часа.

Поезда из Украины будут приходить на границу со странами СНГ с опозданием на час позже, а из стран СНГ – на час раньше. Соответственно, график движения требует согласования не только пассажирского движения (включая пригородное), но и грузового в единую систему.

Железнодорожники обещают разработать и согласовать новый график со странами СНГ до 3 декабря т.г. С 30 октября по 3 декабря пассажирам, которые взяли билеты на международные и транзитные поезда рекомендуется уточнять время отправки своего поезда на станции отправления.