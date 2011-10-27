Турецкая авиакомпания Onur Air начинает выполнять регулярные рейсы Одесса-Стамбул

Крупнейшая частная турецкая авиакомпания Onur Air с 31 октября начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Одесса-Стамбул.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Одесса".

Перелеты будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на самолете А320.

Вылет из Стамбула в 11:40, прибытие в Одессу в 13:10. Отправление из Одессы в 14:10, возвращение в Стамбул – в 15:40.

Презентация первого рейса по маршруту Одесса-Стамбул состоится 31 октября в 15:00 в конференц-зале Одесского аэропорта.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что Onur Air была создана в 1992 году, выполняет регулярные и чартерные рейсы во многие города Европы. Является членом IATA, первой и единственной авиакомпанией, которая получила EN9110: 2005 - сертификат стандартизации качества в Турции.

Авиаперевозчик оперирует флотом из 33 самолетов Airbus различных моделей. Базируется в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.