ВОЛЯ открыла промо-просмотр новых телеканалов в HD-пакете

Компания ВОЛЯ расширяет наполнение пакета телеканалов высокой четкости «Воля HD» и знакомит абонентов с новыми HD-телеканалами в режиме промо-просмотра для определения лидеров зрительских предпочтений.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

В частности, по ее данным, в октябре ВОЛЯ предложила своим абонентам промо-просмотр телеканала Viasat History/Nature HD. Viasat History/Nature HD добавлен в промо-режиме на частоте 450 МГц.

Программный директор ВОЛИ Сергей ОСАДЧИЙ отметил, что ВОЛЯ при формировании пакетов программ «руководствуется предпочтениями и пожеланиями клиентов» и пакет каналов высокой четкости не является исключением. По его словам, для того, чтобы познакомить абонентов компании с новыми телеканалами с исключительным HD-качеством, ВОЛЯ планирует «до конца 2011 года в промо-режиме добавлять новые HD-каналы в пакет «Воля HD», без изменения его стоимости». С.ОСАДЧИЙ сообщил, что в декабре компания проведет опрос среди подписчиков этого пакета и определит рейтинги каналов. На основании полученной информации компанией ВОЛЯ будет принято решение о наполнении пакета «ВОЛЯ HD».

На сегодня в пакете «ВОЛЯ HD» абонентам предлагаются следующие каналы: National Geographic HD и Nat Geo Wild HD – познавательные каналы; Travel Channel HD – канал о путешествиях и развлечениях; MyZen.TV HD – зрелищный канал; Fashion One HD – развлекательный канал; Outdoor Channel HD – охота, рыбалка, хобби и развлечения; HD-кинозал; Viasat History/Nature HD – история, природа.

Заказать пакет «ВОЛЯ HD» абоненты могут к любому пакету, начиная с базового «Україна і світ». Для просмотра HD-каналов необходим современный телевизор со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C с поддержкой MPEG-4 формата HD, с соответствующим CI-разъемом, приобретенный в компании ВОЛЯ модуль условного доступа (CAM), а также карточка условного доступа.

Справка УНИАН. Viasat History/Nature HD предлагает уникальный контент, который не транслируется в версиях в стандартном разрешении Viasat Nature и Viasat History. Viasat Nature HD – познавательный семейный канал, предлагающий передачи о животных, разнообразии дикой природы и мире (транслируется с 8:00 до 18:00). Viasat History HD – это телеканал об истории древних и современных цивилизаций, великих изобретениях и подвигах, событиях, навсегда изменивших мир (транслируется с 18:00 до 8:00).

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.