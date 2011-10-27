Железные дороги Украины планируют разместить трехлетние облигации на 1,8 млрд. грн.

Железные дороги Украины планируют разместить трехлетние облигации с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму в 1,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Спарта капитал", которая выступает андеррайтером выпуска.

Ставка доходности по бумагам оставляет 14,5% годовых.

Размещение облигаций планируется в четвертом квартале этого года.

При этом в компании не уточнили, какие именно предприятия, входящие в состав железных дорог Украины, планируют размещать облигации.

Напомним, органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.