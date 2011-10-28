ПЖД за 9 месяцев отремонтировала 374 км пути на сумму 187,7 млн. грн.

Приднепровская железная дорога за 9 месяцев 2011 г. разными видами ремонтов отремонтировала 374 км пути на сумму 187,67 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Из них капитально отремонтировано 135,8 км пути на сумму 166,04 млн. грн.

Средний ремонт выполнен на 80,5 км пути на сумму 16,1 млн. грн., комплексно-оздоровительный ремонт - на 158 км пути на сумму 5,53 млн. грн.

За указанный период магистраль модернизировала 60 комплектов стрелочных переводов на сумму 29,9 млн. грн., 87 комплектов подвергли среднему ремонту стоимостью более 17 млн. грн. Также заменены новыми рельсами 4 км пути на сумму 5 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов. ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия. Уставный фонд ПЖД - 3 млрд. 334 млн. 371 тыс. грн.