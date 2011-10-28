Здание старого аэропорта Донецка будет демонтировано – Колесников

Москва. Здание старого аэропорта Донецка будет демонтировано, сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Для музея он молод, с 1974 года… Старый аэропорт в Донецке исторической ценности не представляет, поэтому, очевидно, он будет со временем демонтирован», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он подчеркнул, что работы по строительству нового аэропорта в декабре будут закончены. По его словам, после установки оборудования с 25 марта 2012 года аэропорт начнет работу.

«С последнего воскресенья марта будет новый, абсолютно новый аэропорт», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, в донецком аэропорту 26 июля 2011 года была введена в эксплуатацию новая современная взлетно-посадочная полоса. Новый терминал международного аэропорта планируется построить к 28 декабря нынешнего года. Для полетов авиакомпаний терминал намерены открыть в марте 2012 года.

Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.