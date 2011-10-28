Начальником Одесского порта назначен Васьков

Руководителем Одесского морского торгового порта назначен Юрий ВАСЬКОВ.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий приказ от 27 октября 2011 г. № 186-О подписал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Согласно приказу, Ю.ВАСЬКОВ назначен начальником порта с 27 октября 2011 года на условиях контракта.

Напомним, Николай ПАВЛЮК, который ранее занимал должность начальника предприятия, уволен по собственному желанию. Соответствующим приказом порта с 7 октября текущего года Н.ПАВЛЮК вступил в должность Почетного президента Одесского порта.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.