Кабмин поручил образовать территориальные органы «Укрморречинспекции»

Кабинет министров Украины принял распоряжение № 1023-р от 20 октября 2011 года «Об образовании межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно распоряжению, в Украине будет создано девять территориальных органов «Укрморречинспекции»: четыре межрегиональных отдела - Днепропетровский, Киевский, Львовский и Николаевский; три межрегиональных сектора - Измаильский, Мариупольский, Харьковский; два межрегиональных управления - Одесское и Севастопольское.

Указанные органы будут образовываться и функционировать как структурные подразделения аппарата Инспекции.

Напомним, Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте образована Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» путем реорганизации Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Основными задачами «Укрморречинспекции» является реализация государственной политики в сфере безопасности на водном транспорте, внесение предложений по ее формированию, осуществлению государственного надзора и контроля за ее соблюдением, а также предоставление административных услуг в сфере морского и речного транспорта.