Дорожники ликвидировали 97 опасных участков на автодорогах

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения с начала года ликвидировано 12 аварийно-опасных участков дорог, с учета снято 85 мест концентрации ДТП (за 9 месяцев 2010 года было снято с учета 49 мест концентрации ДТП).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

На протяжении января-сентября 2011 года на дорогах Украины дорожники установили 59 тыс. 300 дорожных знаков, 32 тысячи направляющих столбиков, 60,7 км нового металлического ограждения, 16,7 км искусственного освещения, 2,6 км пешеходных ограждений. Отремонтировано 493,3 км барьерного ограждения, 20,5 км искусственного освещения, заменено 14 км тросового (железобетонного и парапетного) ограждения на металлическое.

Также с начала года произведен ремонт 28,5 км тротуаров, нанесена на 23,5 тыс. км дорог разметка проезжей части, вдоль 10 тыс. км дорог обеспечена видимость. Разработаны и обновлены схемы организации дорожного движения на 236 км дорог, расширено два малых моста.

Согласно сообщению, для повышения безопасности и комфортности дорожного движения, уменьшения ДТП с тяжелыми последствиями Мининфраструктуры разработан приказ «Об устройстве искусственного освещения на автомобильных дорогах I категории». Чтобы повысить устойчивость и долговечность конструкций земляного полотна и дорожной одежды, уменьшить объемы земляных работ, в целях экономии природных ресурсов и сокращения сроков строительства в Министерстве инфраструктуры также издан приказ «Об осуществлении мероприятий по повышению качества автомобильных дорог», которым предусмотрено применять геосинтетические материалы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автодорог.