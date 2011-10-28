АИС стал официальным дистрибьютором в Украине автомобилей MG

Группа компаний «АИС» стала официальным дистрибьютором в Украине китайского автопроизводителя SAIC Motor Corporation, который производит автомобили под брендом MG (Morris Garages).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор группы компаний «АИС» Виктор КОВАЛЕНКО сегодня журналистам в Киеве в ходе презентации нового автомобилей MG 550.

По его словам, автомобиль MG 550 - стильный технологичный представитель легендарного британского бренда Morris Garages, под которым в 20-х годах прошлого века создавались знаменитые на весь мир спортивные автомобили.

При этом В. КОВАЛЕНКО добавил, что в разработку производимых автомобилей вложен большой капитал, используется высокотехнологичное оборудование и задействованы инженеры-разработчики английской компании MG Rover. Полностью выкуплено инженерное бюро в британском Лимингтоне у фирмы Ricardo и переименовано в SAIC Motor UK Technical Centre.

Также он отметил, что на сегодня автомобили MG представлены в 5 автосалонах (Киев, Донецк, Днепропетровск и Запорожье), а уже до конца года их количество будет увеличено до 8 – будут открыты автосалоны в Харькове, Одессе и еще один в Киеве.

В сети Группы компаний «АИС» модель MG 550 доступна в четырех комплектациях с разными типами двигателей и трансмиссий.

Напомним, британская автомобильная марка MG ранее принадлежала британской компании MG Rover. В 2005 году MG Rover был признан банкротом и выставлен на продажу. Контрольный пакет акций компании приобрела китайская корпорация Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC Motor), основной деятельностью которой является автомобилестроение. Вместе с правом на использование торговой марки MG китайская автомобилестроительная компания SAIC Motor получила в собственность автосборочный завод в британском городе Лонгбридже, всю техническую документацию на модели MG Rover, а также налаженные связи с поставщиками комплектующих. В 2006 году сборочное производство было полностью перенесено в Китай, что позволило кардинально снизить себестоимость выпускаемых автомобилей.

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности - продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание^ продажу запчастей.

В Группу компаний «АИС» входят 34 торгово-сервисных предприятий и центров, 44 торговых площадки, 34 СТО и др.

Модельный ряд Группы компаний «АИС» насчитывает более 400 моделей разнообразной техники. Включает легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы. «АИС» реализует: легковые автомобили российских марок: ВАЗ, УАЗ, Chevrolet Niva; легковые автомобили-иномарки: SsangYong, Geely, Citroen, Audi, Hyundai, Renault; мотовездеходы американской марки Polaris; коммерческие автомобили малой грузоподъемности и микроавтобусы марок: ГАЗ, УАЗ, ИЖ; средне- и крупнотоннажные автомобили: ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ; автобусы: ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАВЗ.