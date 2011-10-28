Янукович: госзаказ для Львовского автобусного завода будет увеличен

Государственный заказ для Львовского автобусного завода будет увеличен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время посещения ООО «ЛАЗ».

«На 60-70% завод работает на украинский рынок. Это уже неплохо. Но нужно думать и совершенствовать работу в этом направлении. Заказы не должны быть меньше, чем сейчас», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Очень важно, чтобы мы имели перспективу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы поднять уровень заказа, увеличить ассортимент продукции. Чтобы продукция была конкурентоспособной и по цене, и по качеству», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что ранее госзаказ для ЛАЗа составлял около 20%, но в последнее время этот показатель растет. «Мы идем в правильном направлении», - сказал Президент.

В ходе посещения ЛАЗа он ознакомился с процессом производства и осмотрел образцы продукции завода, в частности автомобили «скорой помощи» - совместную разработку ЛАЗа и Renault.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что эти современные автомобили «скорой помощи», которые ЛАЗ изготовляет для городов, которые будут принимать матчи Евро-2012, после завершения чемпионата могут активно использоваться для предоставления неотложной помощи на селе.

*** В марте 2010 года правительство и ЛАЗ заключили меморандум о поставках автобусов и троллейбусов для четырех украинских городов, которые будут принимать Евро-2012 - речь идет о 1,5 тыс. автобусов и 500 троллейбусах. Общая стоимость заказа – около 3,5 млрд грн.

За 9 месяцев 2011 года выпуск автобусов и троллейбусов на заводе увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ЛАЗ не имеет долгов по выплате зарплаты.

Сегодня на предприятии работает свыше 1200 рабочих.

Холдинг ЛАЗ и Renault Украина положили начало первому этапу совместного проекта - переоборудование автомобилей Renault Master в автомобили «скорой помощи» и их выпуск на производственных мощностях ООО «ЛАЗ» для потребностей городов, которые принимают Евро-2012. К концу года каждый город получит по 25 таких автомобилей - их планируют закупить за государственные и частные средства.