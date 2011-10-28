Завод «Залив» построил судно для норвежской компании Ulstein Design AS

ОАО «Судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, Крым) изготовило корпус судна Polarcus Adira по заказу норвежской компании Ulstein Design AS.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Его длина составляет 92 м, ширина - 21 м, дедвейт - 4350 тонн, спусковой вес корпуса - 1865 тонн.

Судно предназначено для сейсморазведки и геофизических исследований шельфа арктических и субарктических морей.

Сегодня судно вывели в Керчи из дока.

«Завод "Залив" по праву является флагманом судостроения Украины. Предприятие обеспечено заказами. Продукция отвечает международным стандартам судостроения и пользуется спросом», - отметил первый заместитель главы крымского правительства Павел БУРЛАКОВ в ходе рабочей поездки в Керчь.

Как сообщал УНИАН, «Залив» в декабре 2010 года подписал контракты на строительство 6 судов общей стоимостью около 20 млн. евро. Заказчиками стали компании Ulstein (Норвегия) и Bodewes (Голландия).

Справка УНИАН. ОАО «Судостроительный завод «Залив» специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного дедвейта и назначения.

Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

«Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ».