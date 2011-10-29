В Китае в результате аварии грузовика погиб 21 человек

В Китае грузовик, перевозивший строителей железной дороги, опрокинулся, 21 человек погиб, семеро получили ранения, сообщают местные СМИ. ДТП произошло в провинции Ганьсу на севере Китая, отмечает русская служба Би-Би-Си. Число жертв может вырасти, поскольку точно неизвестно, сколько человек находилось в грузовике в момент аварии. Причина ДТП выясняется.

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