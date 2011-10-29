В Киеве задержан 18-летний парень, подозреваемый в поджоге пяти автомобилей

Вчера утром в Печерском районе Киева на месте совершения преступления был задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в поджоге пяти частных автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).