Эксплуатация самолетов Як-42 в России приостановлена

В России приостановлена эксплуатация самолетов Як-42.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию Генпрокуратуры РФ.

"Да, действительно, эксплуатация десяти самолетов Як-42 приостановлена", - сказали в Генпрокуратуре России.

Напомним, что самолет Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского "Локомотива", упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем 7 сентября, в 2,5 км северо-западнее аэропорта. По данным МЧС РФ, на борту было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа.

Выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист Александр Галимов, который позже скончался. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.