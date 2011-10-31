Янукович и Азаров поздравили работников автотранспорта с праздником

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

В своем поздравлении Президент отметил, что развитие транспортных сетей Украины, обеспечение надлежащего состояния магистралей и повышение качества пассажирских и грузовых перевозок является приоритетными направлениями развития одной из важнейших отраслей национальной экономики.

Он пожелал автомобилистам и работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что от согласованной работы автомобилистов в значительной степени зависит как рост экономического потенциала государства, так и успешная интеграция Украины в европейское сообщество, поскольку во всем мире именно уровень развития автотранспортной отрасли и дорожной инфраструктуры является одной из определяющих составляющих в процессе углубления взаимовыгодных партнерских отношений с другими государствами.

«Отдельной важной задачей является подготовка к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, и именно от Вас будет зависеть, каким будет первое впечатление от нашего государства у всех, кто пожалует в Украину и воспользуется услугами автомобильного транспорта», - подчеркнул премьер, обращаясь к работникам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Глава правительства пожелал им крепкого здоровья, счастья, благосостояния, оптимизма, новых свершений и плодотворного труда на благо Украины.

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