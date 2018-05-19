Чартеры подорожают?

Авиакомпании могут лишиться части клиентов чартерных рейсов из-за недовольства туроператоров введением нового вида страховок. Ассоциация лидеров туризма Украины (АЛТУ) решила выступить инициатором наведения порядка в сфере компенсаций пассажирам на случай отмены рейса, банкротства перевозчика или туроператора. Поводом послужил скандал с остановками полетов российскими компаниями «Авианова», «Континент» и др.

Действительно, проблема компенсации туристам в случае банкротства одного из участников процесса организации отдыха актуальна для всего пространства СНГ. Существующие механизмы не работают, поэтому и родилась идея усилить контроль. Однако, если в России из федерального бюджета для этих нужд ежегодно выделяется 300 млн. рублей плюс страховой фонд туроператоров, то в Украине есть только банковская гарантия в размере 20 тыс. евро, которую туроператоры предоставляют при получении лицензии. Авиакомпании от риска банкротства вообще не страхуются.

Между тем, если в Украине повторится российский сценарий, то скандалов не избежать. Ведь, по итогам 9 месяцев этого года, на чартерный сегмент приходится порядка 1 млн. пассажиров из почти 6 млн. перевезенных. Львиная доля пассажиров приходится на лидеров рынка - крупные авиакомпании, которым такие риски не грозят. Однако другая ситуация с мелкими компаниями, а также туроператорами, которые заказывают чартеры у лидеров рынка.

Естественно, что для туркомпаний риски банкротства несколько выше. По подсчетам экспертов, за последние два года произошло около десятка скандалов со срывом чартерных цепочек, в которых пострадало около 5 тыс. чел. Наиболее громкие - с компаниями «Карья-тур» и «Зета». Для понимания: только один чартерный рейс стоит от $50 до 80 тыс. в зависимости от типа воздушного судна. «Крупные туроператоры (по нашим подсчетам, их около 30) обычно заказывают цепочки из нескольких рейсов в неделю, остальные несколько сотен обычно выступают субагентами у крупных консолидаторов, выкупая блоки по 10-20 кресел на рейсе», - говорит президентВсеукраинской молодежной туристической ассоциации Алексндр Файнин. Таким образом, если даже взять мелкого туроператора, продающего 10-15 мест в неделю, то получается, что его оборот в месяц превышает гарантию в 2-3 раза. Как правило, же скандалы с банкротствами происходят у крупных компаний, их обороты за неделю в 5-10 раз превышают возможную сумму компенсации.

«Действующая на сегодня система банковских гарантий в 20 тыс. евро при получении лицензий на туроператорскую деятельность не покрывает всех издержек в случае банкротства туроператора. Еще сложнее ситуация в случае проблем у авиакомпании-перевозчика - механизм компенсаций уже оплаченных блоков мест в самолете достаточно сложный и не гарантирует оперативного решения проблемы для туриста, поэтому мы выступаем за введение системы обязательного страхования туроператоров на случай такого рода проблем. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду», - отмечает вице-президент ассоциации АЛТУ Александр Новиковский.

Упомянутый законопроект предполагает введение обязательной страховки на случай банкротства на сумму 100 тыс. евро для операторов внутреннего туризма и 1 млн. евро - для внешнего. А с 2014 года предлагается ввести страховку в зависимости от оборота компании. Т.е. в сравнении с ранее существовавшей системой страховое покрытие увеличиваются в 50 раз. При этом вводится настоящая страховка, а не ее фикция, как в случае с банковской гарантией, которую покупали за пару сотен долларов.

Соответственно, если взять в качестве примера компанию «Тур-тес», то получается следующее. Страховка с покрытием в 24 млн. грн. стоит для нее порядка $60 тыс. в год – это около 10 тыс. грн. в неделю. Если разделить эти расходы на 150 тыс. клиентов компании, то получается меньше $0,5. Страховое покрытие в данном случае даже в 2-2,5 раза больше, чем в законопроекте, т.е. в случае принятия законопроекта – платить надо будет 3-5 тыс. грн. в неделю на компанию.

Для крупных операторов это действительно «смешные» деньги и появление нового вида страховок не повлечет за собой подорожания услуг для туристов. Однако если взять компании второго эшелона, которые отправляют 20-30 человек в неделю, то арифметика получается совсем другая: от $10 c человека и выше.

Еще один момент – не ясна ситуация с блоками мест на чартере. Скажем, мелкий туроператор выступает субагентом крупной компании, которая выкупила весь самолет, и заказывает блок в 10 кресел на рейсе. По идее, турист уже застрахован от банкротства крупным туроператором. Как уже говорилось, ему это обошлось, скажем, в $0,5 на человека. Но путевку туристу продал мелкий оператор, а у него стоимость такой страховки выше – более $10. Получается, что за компенсацию в случае банкротства человек платит дважды (а в некоторых случаях и трижды).

Казалось бы, $10-20-30 небольшая сумма, но, как отмечают операторы рынка, это только начало. Для туристов же в конечном итоге это выльется в подорожание туров. Например, Мининфраструктуры предполагает ввести обязательную категоризацию «мест общественного питания» на объектах туринфраструктуры. Аэропорты таковыми являются. Значит – придется больше платить за обед в аэропорту. Есть наработки и со страховками от банкротства для авиакомпаний – их якобы также могут заставить страховаться. Значит – очередной сбор. Небольшой, но в совокупности со всеми остальными цена билета будет расти. Медленно, но постоянно.

Стоит отметить, что эксперты считают эти нововведения специально продуманной акцией по расчистке пространства для крупных туроператоров. Ведь инициативы Мининфраструктуры появились после назначения главой государственного агентства по туризму бывшей главы АЛТУ Елены Шаповаловой. Т.е. лидеры турбизнеса получили возможность на уровне министерства лоббировать свои идеи.

Алексей Федосов (для УНИАН)