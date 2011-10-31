Киевский электровагоноремонтный завод увеличил прибыль на 2,6%

"Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (Киев) в январе-сентябре т.г. увеличило чистую прибыль на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2,982 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре завод увеличил чистый доход на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 144,715 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 12,1% – до 173,651 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Киевский электровагоноремонтный завод увеличил чистую прибыль в 11,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 15,295 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." (Киев) производит капитальный ремонт электропоездов постоянного и переменного тока, ремонт тяговых электрических двигателей и вспомогательных электрических машин, новое формирование колесных пар, ремонт колесных пар и др.

100% акций ПАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г." принадлежат государству.