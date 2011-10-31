ДТП с микроавтобусом под Киевом: пятеро пострадавших
13:45, 31 октября 2011Транспорт/Связь
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На 40-м километре автодороги Киев-Сумы, в селе Красовка Броварского района, водитель микроавтобуса «Форд» при обгоне на перекрестке столкнулся с трактором «МТЗ-80». Об этом сообщает Магнолия-ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
В результате ДТП тракторист и четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы.
В момент столкновения в салоне автобуса находилось 16 человек.
Маршрутка совершала пассажирские перевозки по маршруту «Варна-Киев».
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