ДТП в Хмельницкой области: два человека погибли на месте, шесть - травмированы

В Хмельницкой области во время дорожно-транспортного происшествия погибла семейная пара, еще шесть человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины, 30 октября в 18.00 на 235-ом км автодороги Житомир-Черновцы, возле с. Мыцевцы Дунаевецкого района, произошло лобовое столкновение двух легковых авто. Водитель автомобиля MAZDA 6, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем DACIA LOGAN.

В результате ДТП 52-летний водитель автомобиля DACIA и его 51-летняя жена погибли на месте происшествия. Их 15-летняя внучка с телесными повреждениями госпитализирована в больницу.

Также в ДТП были травмированы водитель автомобиля MAZDA и четверо пассажиров этого транспортного средства, среди которых трое 13-летних детей.

Продолжается расследование обстоятельств аварии.