Во Львовской обл. «Жигули» врезались в автобус: 2 человека погибли, 3 - травмированы

Во Львовской области при столкновении «Жигулей» с пассажирским автобусом два человека погибли, еще трое получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 октября в 20 час. вблизи с. Пасеки Зубрецкие Пустомитовского района.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21011» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом «БАЗ».

После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» погибли на месте происшествия, а трое пассажиров автобуса получили телесные повреждения. В салоне автобуса, который осуществлял перевозку по маршруту «Львов, – Романив», в момент столкновения находились 9 человек. Ведется следствие.