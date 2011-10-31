МАК 2 ноября обнародует результаты расследования катастрофы Як-42 под Ярославлем
15:57, 31 октября 2011Транспорт/Связь
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Москва. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 2 ноября обнародует результаты расследования катастрофы Як-42 под Ярославлем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАК.
Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Из 45 человек 7 сентября выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист А.Галимов, который позже скончался. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.
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