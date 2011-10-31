Работы по замене дорожного покрытия в Киеве планируют завершить до 20 ноября

Работы по замене дорожного покрытия на улицах Киева планируется завершить до 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в интервью журналистам, которые поинтересовались началом соответствующих работ в столице одновременно на нескольких автодорогах, в частности, улице Артема.

“Завтра - послезавтра пойдут первые 30 млн. грн. на оплату уже тех работ, которые выполнены на сегодняшний день. И, я думаю, что до 20 ноября, если позволят нам погодные условия, мы эти работы завершим”, - сказал руководитель КГГА.

В то же время он заметил, что если будет снег и мороз, то работы по укладке асфальта будут прекращены и перенесены на весну.

«Но хотелось бы в этом году завершить», - добавил А.ПОПОВ.

По словам председателя КГГА, в целом на работы по замене дорожного покрытия городу выделено около 140 млн. грн.

Он объяснил, что заменять асфальт начали только сейчас, осенью, потому что город поздно получил соответствующие средства, которые были выделены после принятия парламентом изменений к госбюджету.

“Это было летом. После этого идут определенные процедуры, которые связаны с проведением тендеров, проектная документация и все такое...”, - объяснил А.ПОПОВ.