ОЖД отменяет поезда, курсирующие с полупустыми вагонами

Для снижения эксплуатационных расходов и уменьшения убыточности пассажирских перевозок в 4-м квартале 2011 года Одесская железная дорога отменяет пассажирские поезда и прицепные вагоны, которые до конечной станции направляются почти пустыми.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в результате мониторинга на Одесской железной дороге установлено, что количество пассажиров, которые едут от начальной до конечной остановки, в большинстве случаев не достигает даже 10%, то есть пассажирский поезд прибывает на конечную станцию практически пустым.

В частности, с 31 октября отменяется поезд № 313/314 Умань - Харьков, со 2 ноября - № 612/611 Николаев - Никополь, с 7 ноября № 66/65 Николаев - Москва - Курская и № 62/61 Знаменка / Шевченко- Москва-Киевская. Вместо последнего назначен поезд № 62/61 Николаев-Москва-Киевская (через Волынскую, Знаменку, Шевченко) ежедневно из Николаева с 6 ноября, из Москвы-Киевской - с 7 ноября.

Поезд № 396/395 сообщением Одесса-Киев, который курсировал ежедневно, с 10 ноября будет отправляться из Одессы по четным числам, а из Киева - по нечетным, в обычном режиме продолжат курсировать три действующих поезда: № 9/10, № 106/105, № 124/123 сообщением Одесса - Киев / Киев - Одесса.

Также отменены 6 прицепных вагонов формирования ОЖД: Одесса-Каменец-Подольский с 3 и 4 ноября соответственно, Одесса-Кривой Рог с 6 октября, Шевченко-Адлер с 5 и 6 октября соответственно, Одесса-Адлер с 10 ноября, Гайворон- Харьков с 3 и 4 ноября соответственно, Знаменка-Львов с 8 и 9 соответственно.

Высвобожденные в результате оптимизации пассажирские вагоны будут направлены на те маршруты, на которые существует повышенный спрос пассажиров.

Как отмечается в сообщении, железнодорожники призывают к сотрудничеству местные власти, чтобы совместно разрабатывать удобные маршруты, которые бы пользовались хорошим спросом. Именно местные власти, куда железнодорожники направили письма-обращения, должны решить, на каких направлениях заменить полупустые поезда автобусным сообщением, маршрутным такси или пригородными поездами.