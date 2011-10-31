ЮЗЖД изменила график курсирования некоторых пассажирских поездов

Юго-Западная железная дорога на основании анализа и в целях уменьшения убытков в пассажирских перевозках, а также учитывая сезонное снижение пассажиропотока в осенне-зимний период, вынуждена пересмотреть график курсирования поездов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, с 30 октября 2011 года изменена периодичность курсирования пассажирского поезда № 152/151-153/154 сообщением Жмеринка - Киев - Винница (по новому графику будет курсировать 4 раза в неделю), со 2 октября по 21 декабря 2011 г. и с 29 января по 31 марта 2012 г. пассажирский поезд 169/170 сообщением Киев - Львов будет курсировать 4 раза в неделю вместо 6 раз. С октября по 14 декабря и с 25 января по 21 марта 2012 г. вместо 6 раз в неделю поезд №177/178 Киев - Каменец-Подольский будет курсировать 3 раза в неделю.

Кроме того, с 1 ноября 2011 г. отменено курсирование поезда № 617/618 Хмельницкий -Киев.

В то же время, в целях удовлетворения потребностей пассажиров и обеспечения стабильного сообщения на участке Хмельницкий - Винница через станцию Хмельник с 1 ноября текущего года ЮЗЖД внедряет ежедневное курсирование рельсового автобуса сообщением Хмельницкий - Винница - Хмельницкий.

В частности, график движения рельсового автобуса разработан с учетом возможности осуществления пересадок по станциям Хмельницкий, Калиновка и Винница на 10 пар поездов различных направлений. Курсировать рельсовый автобус будет дважды в сутки, из Хмельницкого в Винницу и обратно, со всеми остановками, которые делал поезд № 617/618 Хмельницкий - Киев.

Кроме того, в ЮЗЖД отмечают, что со 2 ноября текущего года изменена периодичность курсирования ежедневного пассажирского поезда № 623/624 Киев - Каменец-Подольский, который будет курсировать через день. С 9 ноября текущего года изменена периодичность курсирования поездов № 4/3 Киев - Москва, № 90/89 Жмеринка - Москва, которые будут курсировать теперь через сутки.

Напомним, за 9 месяцев 2011 года магистралью было перевезено 116 млн. 878 тыс. пассажиров. Убытки от пассажирских перевозок составили 891 млн. 971 тыс. грн. За эти средства ЮЗЖД могла бы купить более 80 современных пассажирских вагонов.