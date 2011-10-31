Директором Западного территориального управления «МТС Украина» назначен Пономаренко

Директором Западного территориального управления «МТС Украина» назначен Дмитрий ПОНОМАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в сферу ответственности Д.ПОНОМАРЕНКО войдут вопросы развития бизнеса компании в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Черновицкой областях.

На должность директора Западного территориального управления «МТС Украина» Д. ПОНОМАРЕНКО перешел с аналогичной должности в Центральном территориальном управлении.

Справка УНИАН. Д.ПОНОМАРЕНКО имеет три высших образования. Работает в «МТС Украина» с 1998 года, с 2004 года - начальник отдела продаж в корпоративном сегменте, в 2008 году назначен начальником департамента по работе с бизнес сегментом. В 2010 году назначен директором Центрального территориального управления.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,89 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).