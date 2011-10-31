Cовет СНГ по ж/д транспорту одобрил проект концепции антитеррористической деятельности

Москва. Совет по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ одобрил проект концепции по антитеррористической деятельности на железнодорожном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги".

«Данный документ разработан в соответствии с решением пятьдесят четвертого заседания Совета с целью формирования подходов противодействия негативным факторам и угрозам террористических актов. Концепция представляет собой систему взглядов на основные направления и формы сотрудничества в области антитеррористической защищенности железнодорожного транспорта и определяет задачи и принципы взаимодействия по противодействию терроризму», - говорится в сообщении.

Правовую основу антитеррористической деятельности на железнодорожном транспорте составляют действующие в государствах-участниках содружества нормативно-правовые акты, определяющие общегосударственную систему противодействия терроризму, принятые международные обязательства.

Основными направлениями сотрудничества железнодорожных администраций являются разработка нормативно-технической документации в области защищенности железнодорожного транспорта от незаконного вмешательства, развитие технического потенциала защищенности объектов железнодорожного транспорта, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства.

«Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества решено внести проект концепции на рассмотрение Экономического совета СНГ, а также создать рабочую группу для взаимодействия по вопросам антитеррористической деятельности», - говорится в документе.