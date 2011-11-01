«Укрзализныця» сокращает курсирование «пустых» международных поездов

В связи с малым спросом Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» отменяет курсирование малосоставных межгосударственных поездов, которыми по прямому назначению пользуется минимальное количество пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, это касается поездов № 53/54 «Харьков - Уфа» (вместе с беспересадочным вагоном Харьков-Красноярск и Харьков-Владивосток), № 385/386 Харьков - Липецк и № 311/312 Харьков - Калининград, № 323/324 Харьков - Мурманск, № 637/638 Харьков - Купянск - Узловой. По той же причине будут отменены поезда №107/108 Киев - Астана, № 46/45 Львов - Адлер, а также прицепные и беспересадочные вагоны Житомир-Москва-Хмельницкий, Хмельницкий-Москва-Житомир.

Оптимизация маршрутов международного сообщения пересматривается по результатам недавно проведенного мониторинга пассажиропотока, который показал, что процент пассажиров, путешествующих международными железнодорожными рейсами от начальной до конечной станции, в большинстве случаев не достигает даже 10%. То есть пассажирский поезд прибывает на конечную остановку практически пустым.

Как отмечают железнодорожники, маршруты следования поездов на железных дорогах Украины - во многих случаях наследие СССР, когда были популярны межгосударственные маршруты, и никто особо не рассчитывал экономику таких рейсов. «На сегодня ситуация коренным образом изменилась, более популярны авиаперевозки в межгосударственном сообщении. Трудно найти пассажира, который хочет ехать во Владивосток 6-7 суток. Вместе с тем «Укрзализныця» уже не может себе позволить расходы на курсирование такого поезда. Они нелогичны и не оправдывают себя ни с какой точки зрения», - пояснил начальник Главного пассажирского управления Александр ИВАНЬКО.

Сейчас назначение каждого пассажирского поезда рассматривается «Укрзализныцей» через призму эффективности и экономичности. С помощью анализа пассажиропотока фиксируется населенность поезда (количество пассажиров), эффективность и востребованность остановок и т. д.