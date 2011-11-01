В Житомирской области открыт новый понтонный мост через Случ

В Романовском районе Житомирской области открыт новый мост через реку Случ весом около 100 тонн и длиной 66 метров. Как передает корреспондент УНИАН, мост открыт вчера поздно вечером в ходе рабочей поездки председателя областной госадминистрации Сергея РЫЖУКА в Романовский район. Грузоподъемность моста - 60 тонн. Установка моста обошлось спонсору - дочернему предприятию «Шпат» - в сумму около 1 миллиона гривень.

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