В Житомирской области открыт новый понтонный мост через Случ
13:54, 01 ноября 2011Транспорт/Связь
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В Романовском районе Житомирской области открыт новый мост через реку Случ весом около 100 тонн и длиной 66 метров. Как передает корреспондент УНИАН, мост открыт вчера поздно вечером в ходе рабочей поездки председателя областной госадминистрации Сергея РЫЖУКА в Романовский район.
Грузоподъемность моста - 60 тонн.
Установка моста обошлось спонсору - дочернему предприятию «Шпат» - в сумму около 1 миллиона гривень.
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