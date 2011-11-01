В Житомирской области в ДТП погибли трое людей, двое из них - граждане Чехии.

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины, в понедельник, 31 октября, в 2.50 ночи на 100 км автотрассы Киев-Чоп произошло столкновение сразу трех автомобилей: «ВАЗ-2107», «Renault Kangoo» и грузовика «КамАЗ-5320» с прицепом.

Вследствие ДТП 30-летний водитель автомобиля «Renault» - гражданин Чехии, и двое его пассажиров - две женщины, одна из которых также гражданка Чехии, погибли на месте происшествия.

Водители автомобиля «ВАЗ» и водитель автомобиля «КамАЗ» получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.

Сейчас ведется расследование, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.