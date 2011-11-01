В Харькове новая станция метро "Победа" будет открыта в следующем году – Добкин

Новая станция Харьковского метрополитена «Победа» будет открыта в конце 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

Губернатор подчеркнул, что в этом году Харьков получит в полном объеме 101 млн. грн., запланированные на продолжение строительства метро. М.ДОБКИН добавил, что в следующем году город получит необходимые для введения станции «Победа» в эксплуатацию средства.

«На следующий год руководство Кабинета министров Украины пообещало в полном объеме выделить финансирование на введение в эксплуатацию станции метро «Победа». Мы очень хотели, чтобы открытие станции состоялось 9 мая 2012 года. Однако наши желания не совпадают с возможностями бюджета. Поэтому деньги, которых не будет хватать, мы получим равными частями на протяжении года. Уже осенью или зимой в 2012 году станция метро «Победа» будет введена в эксплуатацию», - сказал М.ДОБКИН.

По словам председателя ОГА, после открытия станции «Победа» планируется начать строительство метро в сторону Харьковского аэропорта.